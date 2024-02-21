Готтентоты: народ, представительниц которого природа наградила самыми массивными «пятыми точками» в мире

Им нет необходимости покупать абонемент и идти в фитнес-зал, в котором проводить изнуряющие тренировки, чтобы потом похвастаться роскошными ягодицами, и даже застраховать их, как, например, Ким Кардашьян, на миллионы долларов.
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