«Почта России» получила предостережение от нижегородской гострудинспекции

Специалисты Гострудинспекции Нижегородской области обнаружили информацию о том, что работники Воротынского почтамта УФПС Нижегородской области, являющегося отдельным структурным подразделением АО «Почта России», уже более двух месяцев трудятся в неподогреваемых помещениях.