Политика как он...
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Политика как она есть

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МВД: мошенники стали похищать пароли от Госуслуг через Telegram-боты

МВД: мошенники стали похищать пароли от Госуслуг через Telegram-боты

Мошенники стали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Об этом сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.

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