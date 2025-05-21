МВД: мошенники стали похищать пароли от Госуслуг через Telegram-боты

Политика как она есть

Мошенники стали использовать Telegram-боты для хищения паролей от аккаунтов на «Госуслугах». Об этом сообщил замначальника отдела по противодействию имущественным преступлениям, совершенным в сфере компьютерной информации, УБК МВД России Денис Костин.