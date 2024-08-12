Cybertruck от Tesla может стать ключевым элементом миссии по возвращению образцов с Марса

Герметичная версия Cybertruck от Tesla может стать идеальным транспортным средством для сбора образцов марсианских пород и почвы, согласно концепции, обсуждаемой на съезде Mars Society в Сиэтле на прошлой неделе.
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