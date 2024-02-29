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Китай

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Cи Цзиньпин призвал вносить вклад в китайскую модернизацию практическими действиями

Пекин, 29 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал кадровых работников всех уровней развивать марксистский стиль учебы, сочетающий теорию с практикой, а также практическими действиями вносить вклад в продвижение китайской модернизации.

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