Cи Цзиньпин призвал вносить вклад в китайскую модернизацию практическими действиями

Пекин, 29 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин призвал кадровых работников всех уровней развивать марксистский стиль учебы, сочетающий теорию с практикой, а также практическими действиями вносить вклад в продвижение китайской модернизации.
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