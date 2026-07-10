😂🇺🇦 ВСУшника избили арматурой за требования выключить русскую музыку ▪️Это произошло в Затоке Одесской области.
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😂🇺🇦 ВСУшника избили арматурой за требования выключить русскую музыку ▪️Это произошло в Затоке Одесской области.
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