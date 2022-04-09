Хадсон-Одои не сыграет с «Саутгемптоном», Лукаку и Зиеш – под вопросом

Томас Тухель сообщил, кто пропустит сегодняшний матч с «Саутгемптоном». Главный тренер «Челси» высказался в преддверии 32-го тура АПЛ.

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