Донбасс Сегодня

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Смоленскэнерго предоставило 610 кВт мощности предприятию по производству металлических изделий в Руднянском районе

Специалисты филиала «Россети Центр Смоленскэнерго» завершили технологическое присоединение электрооборудования и освещения производственной базы ООО «Элит Металл» (литейное производство) в Руднянском районе области.

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