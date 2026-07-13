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The Times: в Хельсинки создали подземный город-убежище на миллион человек

The Times: в Хельсинки создали подземный город-убежище на миллион человек

Финляндия готова защищаться: подземный город-убежище в Хельсинки вместит 1 млн человекПод Хельсинки расположена сеть гражданских убежищ, способных принять почти миллион человек в случае военного нападения или применения оружия массового поражения.

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