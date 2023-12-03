ИА Новороссия Фото: kremlin.ru Конфликт между Россией и НАТО уже не просто идет, но может расшириться.
Путин готовится к войне с НАТО: России угрожает смута
Комментарии
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Александр Батт
Уже началась Третья мировая война. На территории Украины идет последний и решительный бой между Россией и коллективным Западом. Победитель будет владеть миром. Проигравший сгинет. Третьего не дано. Никто не может выйти из войны на Украине без катастрофических для себя последствий. Поэтому все будут биться до победы всеми средствами, в том числе и ядерными.
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8 час.
Elena Guseva
"...в любой тоске планы..."? Автор, вычитывайте текст перед публикацией.
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8 час.
Виталий Лебедев
Ах вы, генералы диванные! По остыньте малехо!
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7 час.
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