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Петербургский дневник

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ВС РФ ликвидировали более 27 тысяч военнослужащих ВСУ с начала вторжения в Курскую область

ВС РФ ликвидировали более 27 тысяч военнослужащих ВСУ с начала вторжения в Курскую область

27 октября потери Украины составили 250 человек В Минобороны РФ рассказали, что сегодня, 27 октября, военнослужащими группировки войск «Север» во время операции по уничтожению сил ВСУ на территории Курской области было отбито 8 контратак противника.

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