Путин дал тихий ответ на санкции. Европа начнёт терять миллиарды

Войска в Европу вводить надо,а не тихими ответами десятки лет заниматься! Это только время теряем!

Всё это долго! Простая война решала проблемы быстрее и увеличивала страны в размерах!

Eduard

Это всё бессмысленно,они и мы ищим другие рынки сбыта,хотя возможно год назад Прибалтику бы вереулп себе и там рынок сбыта ужк был!