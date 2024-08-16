Европейский страны угодили в весьма неприятную ситуацию из-за России. Путин дал тихий ответ на санкции, из-за которого Европа начнёт терять миллиарды.
Путин дал тихий ответ на санкции. Европа начнёт терять миллиарды
Комментарии
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Eduard
Войска в Европу вводить надо,а не тихими ответами десятки лет заниматься! Это только время теряем!
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11 час.
Eduard
Всё это долго! Простая война решала проблемы быстрее и увеличивала страны в размерах!
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11 час.
Eduard
Это всё бессмысленно,они и мы ищим другие рынки сбыта,хотя возможно год назад Прибалтику бы вереулп себе и там рынок сбыта ужк был!
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11 час.
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