Кашин: реклама российских виноделен необходима для увеличения производства отечественных вин

Разрешение на размещение наружной рекламы российских винодельческих хозяйств в регионах их расположения поможет виноделам увеличить объёмы производства своей продукции и повысит популярность отечественных вин, считает глава Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).