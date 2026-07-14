Кашин: реклама российских виноделен необходима для увеличения производства отечественных вин

Разрешение на размещение наружной рекламы российских винодельческих хозяйств в регионах их расположения поможет виноделам увеличить объёмы производства своей продукции и повысит популярность отечественных вин, считает глава Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин (КПРФ).
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