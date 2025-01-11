Задержанные в России в 2023 году украинские пилоты сотрудничали со следствием

Украинские пилоты Дмитрий Шиманский и Александр Морозов, которые были задержаны в России в 2023 году, сотрудничали со следствием и дали признательные показания в рамках расследования уголовного дела о терроризме.
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