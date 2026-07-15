Число погибших после землетрясения в Венесуэле достигло почти пяти тысяч

После сильных землетрясений в Венесуэле число подтверждённых погибших увеличилось до 4829 человек. Эта статистика отражает официальные данные местного правительства, опубликованные спикером Национальной ассамблеи.
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