"Самое важное": в США пришли в восторг после признания Трампа о России

Избранный президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Мар-а-Лаго© AP Photo / Evan Vucci Заявление избранного президента США Дональда Трампа о том, что он понимает взгляды России по поводу расширения НАТО, стало важнейшим для американской политики за многие годы, заявил профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Duran.
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