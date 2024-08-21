«Реклама — это оружие, поражающее конкуренцию»: выставка «Мем. Маяковский медиа» в Центре «Зотов»

Как великий поэт предвосхитил эпоху соцсетей Название выставки «Мем. Маяковский медиа» (кураторы — Полина Стрельцова, Наталья Стрижкова, Гаянэ Арутюнян), открывшейся в Центре «Зотов» к 105-летию «Окон РОСТА», звучит несколько провокационно.
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