Уголовное дело против новосибирского тренера по фигурному катанию прекратили

Педагога подозревали в домогательствах к несовершеннолетним воспитанницам.Следствие прекратило уголовное дело в отношении одного из бывших тренеров новосибирского Центра зимних видов спорта, которого родители двух воспитанниц обвинили в домогательствах к своим дочерям.