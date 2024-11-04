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МЧС рассказало о последствиях шквального ветра в Беларуси.

МЧС рассказало о последствиях шквального ветра в Беларуси.

По уточненным данным в результате прохождения 1 и 2 ноября сильного ветра с порывами до 24 м/с повреждены кровли 2 сельскохозяйственных зданий в Дрогичинском районе Брестской области, зафиксировано 73 случая падения деревьев в Брестской (9), Витебской (10), Гомельской (3), Гродненской (11), Минской (17), Могилевской (11) областях и г.

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