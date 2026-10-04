ВС РФ нанесли удар по зданию крупнейшего на Украине интернет-провайдера

ВС РФ нанесли удар по зданию интернет-провайдера и оператору связи «Укртелеком». Атака произошла в городе Днепропетровск.
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