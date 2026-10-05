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Губерниев: «Надеюсь, Овечкин вернется в РФ не доигрывать, а играть, и попробует выиграть Кубок Гагарина с «Динамо»

Губерниев: «Надеюсь, Овечкин вернется в РФ не доигрывать, а играть, и попробует выиграть Кубок Гагарина с «Динамо»

Советник министра спорта и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление российского нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина о том, что текущий сезон станет последним для него в НХЛ.

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