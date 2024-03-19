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Источник: Восстановленный после аварии глубоководный аппарат АС-31 «Лошарик» испытают погружением на предельную глубину

Источник: Восстановленный после аварии глубоководный аппарат АС-31 «Лошарик» испытают погружением на предельную глубину

Восстановленный после аварии атомный глубоководный аппарат специального назначения АС-31 "Лошарик"сохранил способность погружения на предельную глубину, поэтому в ходе испытаний будет выполнено несколько максимальных погружений, в том числе и на 6 тысяч метров.

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