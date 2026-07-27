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«Ноги просто бесконечные»: 13-летняя дочь Оксаны Федоровой стала копией мамы

«Ноги просто бесконечные»: 13-летняя дочь Оксаны Федоровой стала копией мамы

Бывшая «Мисс Вселенная» поделилась кадрами с именинницей. Оксана Федорова Социальные сетиОдна из красивых женщин в мире Оксана Федорова обычно скрывает личную жизнь от посторонних глаз, но на днях сделала исключение.

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