Как известно всем на Западе со слов самых свободных СМИ и искренних говорящих голов, на Украине силы Света ведут против сил Тьмы священную войну: за мир, построенный на правилах, за тысячелетние ценности, за торжество закона, за права человека, демократию и свободу, кружевные трусики, марши ЛГБТ** и безвизовый въезд в ЕС.