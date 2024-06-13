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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Американцы проболтали свой главный украинский секрет

Американцы проболтали свой главный украинский секрет

Как известно всем на Западе со слов самых свободных СМИ и искренних говорящих голов, на Украине силы Света ведут против сил Тьмы священную войну: за мир, построенный на правилах, за тысячелетние ценности, за торжество закона, за права человека, демократию и свободу, кружевные трусики, марши ЛГБТ** и безвизовый въезд в ЕС.

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Комментарии
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Иван Петров
Америкосы очевидно возвращать кредит расчитывают так: если победит У, то платить (и каяться) будет Россия. Если победит Россия, то платить Америка заставит Россию.
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19 час.
Алексадр Вовк-Михайлов
Дырку отбублика получат пендосы. Хохлы брали им и отдавать
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19 час.
СБ
Сергей Бунцов
Догадывался, а рассуждения про свободу, независимость и демократию лишь прикрытие истинных намерений.
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16 час.

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