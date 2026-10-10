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Пронедра

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Американский генерал рассказал, что ждёт Европу

Американский генерал рассказал, что ждёт Европу

Заявление американского генерала Барри Маккерфи о том, что Европа якобы оказалась «наедине с Россией», стало очередным сигналом о серьёзных изменениях внутри западного военно-политического блока.

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