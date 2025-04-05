В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками

Для борьбы с телефонными мошенниками необходимо на законодательном уровне закрепить право банков замораживать счета дропперов, усилить меры проверки при оформлении кредитов и займов онлайн, а также закрепить право банков приостанавливать на срок до двух дней перевод денежных средств, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).
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