В Госдуме предложили радикальное средство борьбы с телефонными мошенниками

Для борьбы с телефонными мошенниками необходимо на законодательном уровне закрепить право банков замораживать счета дропперов, усилить меры проверки при оформлении кредитов и займов онлайн, а также закрепить право банков приостанавливать на срок до двух дней перевод денежных средств, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов (КПРФ).