Чтение завершающей части канона преподобного Андрея Критского в храме иконы Божией Матери ´Целительница´ г. Бобруйска.

21 марта 2024 года, в четверг первой седмицы Великого поста, Преосвященнейший Серафим, епископ Бобруйский и Быховский, совершил Великое повечерие с чтением завершающей части канона преподобного Андрея Критского в храме иконы Божией Матери ´Целительница´ г.