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Чудо-пациент - дружит с ковидом и не заражается. Феномен объяснил учёный

Чудо-пациент - дружит с ковидом и не заражается. Феномен объяснил учёный

Почему одни хватают вирус сразу, а другие даже при постоянном контакте не заболевают? Неужели есть люди, невосприимчивые к коронавирусу? Ответ на этот вопрос "Радио КП" искало вместе с вирусологом, членом-корреспондентом РАН Петром Чумаковым.

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