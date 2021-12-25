Чудо-пациент - дружит с ковидом и не заражается. Феномен объяснил учёный

Почему одни хватают вирус сразу, а другие даже при постоянном контакте не заболевают? Неужели есть люди, невосприимчивые к коронавирусу? Ответ на этот вопрос "Радио КП" искало вместе с вирусологом, членом-корреспондентом РАН Петром Чумаковым.