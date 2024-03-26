Фигуристка Худайбердиева призналась, что ее постоянно путают с Загитовой

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, которая завоевала золото чемпионата России сезона-2022/23 в танцах на льду вместе с Егором Базиным, в эфире YouTube-канала "Кваксель" призналась, что ее часто путают с олимпийской чемпионкой в одиночном катании Алиной Загитовой.