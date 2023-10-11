Послевоенное использование немецких 75 и 150-мм пехотных орудий

Как известно, в начальный период войны в вооруженных силах Германии не имелось 120-мм миномётов. Но это не означает, что у немецкой пехоты не было артиллерийских средств огневой поддержки, способных эффективно разрушать полевые укрепления и проделывать проходы в проволочных заграждениях.
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