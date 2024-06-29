Финэксперт Ахмедшин: по закону карту на ребенка можно открыть с шести лет

Наличные расчеты остаются в прошлом, и без банковской карты теперь не обойтись даже детям. О тонкостях оформления и получения банковской карты для ребенка в РФ и о том, как грамотно ими пользоваться, чтобы ребенок не тратил лишнего и его деньги были в безопасности, "Газете.