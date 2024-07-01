Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 233 подписчика

Не зря Шваб уволился: руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах и дискриминации

Не зря Шваб уволился: руководство форума в Давосе обвинили в домогательствах и дискриминации

Расследование, проведенное The Wall Street Journal показало, что несмотря на свои декларируемые «благородные» цели, Мекка глобалистов – Всемирный экономический форум в Давосе –  столкнулся с многочисленными обвинениями в сексуальных домогательствах и дискриминации в отношении женщин и чернокожих.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх