"Сняты все ограничения": Корея пошла на неожиданный шаг ко всем жителям Приморья

Корея пошла на неожиданный шаг ко всем жителям Приморья. Южная Корея после более чем двух лет перерыва возобновляет регулярные пассажирские морские перевозки между Донхэ и Владивостоком на автомобильным пароме Eastern Dream ("Восточная мечта").
Корея пошла на неожиданный шаг ко всем жителям Приморья. Южная Корея после более чем двух лет перерыва возобновляет регулярные пассажирские морские перевозки между Донхэ и Владивостоком на автомобильным пароме Eastern Dream ("Восточная мечта").
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