В Ставропольском крае возбуждено уголовное дело по факту мошенничества под предлогом инвестиций в строительный бизнес

В полицию Железноводска обратился житель города-курорта, заявивший о совершенном в отношении него мошенничестве.
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