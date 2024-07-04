Беспилотный перехватчик «Воган 9СП» БПЛА "Воган-9ПС" на выставкеДля борьбы с беспилотниками противника предлагается использовать различные средства и тактики.
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Беспилотный перехватчик «Воган 9СП» БПЛА "Воган-9ПС" на выставкеДля борьбы с беспилотниками противника предлагается использовать различные средства и тактики.
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