Кара с небес: сгорел еще один из крупнейших рынков мигрантов, ни одного славянского лица

Олег Самойлов

Мне вот интересно, а ПОЧЕМУ на рынках из коренных жителей городов НИКТО работать не хотел, пока не понаехали кавказские и азиатские торгаши, а сейчас жутко захотели? То, что мигранты себя так ведут, так давайте, дорогие товарищи, вспомним, КАК мы себя вели, да и зачастую и СЕЙЧАС ведем по отношению к ним! Так что, должен сказать, что иногда надо и на самих себя посматривать! И делать соответствующие выводы!