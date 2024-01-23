Скрытая война с мигрантами в России! Этого все боялись, но избежать не удалось В России наблюдается новая волна конфликта с мигрантами, которая остается за кадром главных новостей.
Кара с небес: сгорел еще один из крупнейших рынков мигрантов, ни одного славянского лица
Комментарии
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Олег Самойлов
Мне вот интересно, а ПОЧЕМУ на рынках из коренных жителей городов НИКТО работать не хотел, пока не понаехали кавказские и азиатские торгаши, а сейчас жутко захотели? То, что мигранты себя так ведут, так давайте, дорогие товарищи, вспомним, КАК мы себя вели, да и зачастую и СЕЙЧАС ведем по отношению к ним! Так что, должен сказать, что иногда надо и на самих себя посматривать! И делать соответствующие выводы!
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5 час.
Lana_Borei Иванова
К продавцам южанам даже не подхожу, особенно женщинам. Давно уже. Зачем им наши деньги?
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3 час.
Валерий Ворожищев
Тоже самое творится в СПб, например, на "Сенном" рынке. Чёрные продают гнилье, "братаны" под крышей полиции проходят по рядам и собирают подати, русских наемных торговцев единицы. Коррупция в открытую процветает пышным цветом и все преступники "довольны и счастливы".
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54 мин.
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