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Царьград

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Мигрантские войны: Двойное дно рынка труда раскрыто

Мигрантские войны: Двойное дно рынка труда раскрыто

С 2027 года Россия начинает эксперимент по целевому завозу иностранной рабочей силы. Неэффективная система патентов должна уйти в прошлое, уступая место оргнабору.

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