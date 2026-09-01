Стало известно, как наказали пристава, продавшую квартиру пенсионера из-за долга в 40 тысяч рублей

Обидела стариков и понесла ответственность. А как может быть иначе? тем более, что обидчик оказалась женщиной служивой, при погонах.
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наказание всего то увольнение просто смех
И чё дальше? Разницу между 2 лямов и 40 т.р. приставу на карман капнуло!!!! Пенсионеров на улицу, пристав на Бали поехал отдыхать....