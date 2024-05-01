В Конгрессе считают, что США неизбежно придется вступить в переговоры с Россией

США в какой-то момент неизбежно выйдут на диалог с Россией. Об этой перспективе во вторник, 30 апреля, заявил член Палаты представителей Конгресса США и представитель Демократической партии от Вашингтона Адам Смит.
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