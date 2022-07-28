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Санчес близок к соглашению с «Марселем». Переход возможен при разрыве контракта с «Интером»

Нападающий «Интера» Алексис Санчес ведет переговоры о переходе в «Марсель». По сведениям La Provence, французский клуб хочет подписать чилийца, и их позиции касательно условий контракта близки.

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