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Север Пресс

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Боль после тренировки не означает положительный результат

Боль после тренировки не означает положительный результат

Отсутствие боли после спортзала не означает, что тренировка прошла зря. Олимпийский чемпион и многократный чемпион России Валерий Сарычев развеял популярное заблуждение о том, что мышцы должны «гореть» после каждого занятия.

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