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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Олимпиада-2024, 28 июля, все медали дня: будет разыграно 12 комплектов наград

Олимпийские игры-2024 Париж, Франция 27 июля Стрельба 10 м, пневматический пистолет Мужчины 10:30 Женщины 13:00 Велоспорт Женщины, кросс-кантри 15:10 Дзюдо  Мужчины, до 66 кг Женщины, до 52 кг 17:00 Скейтбординг Женщины, стрит 18:00 Стрельба из лука Команда 18:11 Гребной слалом Женщины, байдарка-одиночка 18:45 Плавание Мужчины 400 м, комплекс 21:30 100 м, брасс 22:44 Женщины 100 м, баттерфляй  21:40 Фехтование Женщины, рапира 22:45 Мужчины, шпага 23:15 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

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