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В Петербурге для горбольниц закупят серверы на 1,9 млрд

В Петербурге для горбольниц закупят серверы на 1,9 млрд

Информационные технологии постепенно проникают во все сферы жизни. В частности, в Петербурге внедряют цифровизацию в медицинские учреждения: для горбольниц и роддомов закупают серверы и дисковые массивы почти на 2 млрд рублей.

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