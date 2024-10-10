В Петербурге для горбольниц закупят серверы на 1,9 млрд

Информационные технологии постепенно проникают во все сферы жизни. В частности, в Петербурге внедряют цифровизацию в медицинские учреждения: для горбольниц и роддомов закупают серверы и дисковые массивы почти на 2 млрд рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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