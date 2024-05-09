Ирина Шейк поделилась пикантным фото

Модель подтвердила, что находится в поиске нового бойфренда. Ирина Шейк появилась на балу в стильном наряде LEGION-MEDIAИрина Шейк порадовала поклонников, поделившись с ними целой серией фото, для которых она позировала в своем стильном наряде, покрытом тончайшей, почти невидимой сетью с 80 тысячами крохотных кристаллов от Сваровски.