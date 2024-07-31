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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сборная США вышла в 1/4 финала Олимпиады-2024

Сборная США в среду обыграла команду Южного Судана (103:86) во втором туре группового этапа олимпийского турнира и досрочно гарантировала себе первое место в группе С.

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