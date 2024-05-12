По-моему недели не проходит, чтобы кто-нибудь из западных политиков не заявил о необходимости продолжения противостояния с Россией, чтобы иметь возможность выиграть войну на истощение.
"Пересидеть" Путина - последняя надежда западных элит
Комментарии
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Людмила Лиханова
Надежды юношей питают...Тпк вот: НЕ ДОЖДУТСЯ. А если дождутся ухода Путина на отдых, то тот, кто придет после покажется им уже не последней надеждой, а полным крахом. Ибо уже немало лет в глубине не напоказ воспитываются государственники, проходит тщательный отбор и обучение по высшему разряду. И вы, ждуны, будете с тоской вздыхать, вспоминая Путина .
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4 час.
НЭ
Наталья Эрнст
Путин ещё на ИХ похоронах станцует. 👌☝️🇷🇺
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1 час.
Natalija Osminina
А Европа задумывалась, за чей счет она живет? Материально-за счет печати фантиков, а физически вся Восточная Европа живет исключительно на Российском газе и отчасти нефти. Фантики скоро прикажут долго жить. А жрать что они будут? Друг друга? Газ российский, удобрения производятся из газа. Живут милостью России и собираются с ней воевать. А если Россия перекроет газ))
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5 мин.
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