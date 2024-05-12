"Пересидеть" Путина - последняя надежда западных элит

Людмила Лиханова

Надежды юношей питают...Тпк вот: НЕ ДОЖДУТСЯ. А если дождутся ухода Путина на отдых, то тот, кто придет после покажется им уже не последней надеждой, а полным крахом. Ибо уже немало лет в глубине не напоказ воспитываются государственники, проходит тщательный отбор и обучение по высшему разряду. И вы, ждуны, будете с тоской вздыхать, вспоминая Путина .