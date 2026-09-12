Капитан команды КВН «Уездный город» Сергей Писаренко попал в базу «Миротворца»

Шоумен Сергей Писаренко после переезда в Россию попал в базу «Миротворца». Личные данные появились на сайте украинского проекта.
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