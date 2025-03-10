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После заявления Зеленского "элита" ВСУ массово сдаётся в плен: Её обращение попало на видео

После заявления Зеленского "элита" ВСУ массово сдаётся в плен: Её обращение попало на видео

Военкоры опубликовали видео массовой сдачи в плен элитной 80-й бригады ВСУ под СуджейВладимир Зеленский на американской авиабазе Рамштайн заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область было одной из самых величайших побед.

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