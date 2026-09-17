В Перми 18 сентября парковки станут бесплатными для избирателей

В Перми 18 сентября платные и плоскостные парковки всех тарифных зон станут бесплатными. Как пояснили в МКУ «Пермская дирекция дорожного движения», такое решение принято для удобства жителей, направляющихся на избирательные участки.
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