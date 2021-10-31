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Брин Форбс тепло пообщался с партнерами по чемпионскому составу «Милуоки»

Брин Форбс тепло пообщался с партнерами по чемпионскому составу «Милуоки»

Защитник «Сан-Антонио» Брин Форбс, выигравший в прошлом сезоне Кубок Ларри О’Брайена в составе «Бакс», перед первой встречей команд в новом сезоне получил чемпионский перстень, и тепло поприветствовал партнеров по чемпионскому составу «Милуоки».

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